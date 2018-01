Tinder anuncia recurso que seleciona a melhor foto de perfil - Link - Estadão

Um dos maiores dilemas dos aplicativos de relacionamento é a escolha da foto de perfil. É ela, muitas vezes, que irá determinar se uma pessoa irá ou não entrar no seu perfil para, em seguida, iniciar uma conversa. Agora, o Tinder quer facilitar a vida de seus usuários na hora da escolha dessa foto. O app de relacionamento anunciou nesta quinta-feira, 13, o Smart Photos, recurso de inteligência artificial que escolhe as melhores fotos da pessoa automaticamente, reorganizando-as da melhor maneira possível.

O novo recurso do Tinder analisa as avaliações e o sucesso do perfil a partir de cada uma das fotos. O app, então, reorganiza as imagens, exibindo primeiro as melhores e com mais chance de sucesso. Segundo a empresa, a ferramenta permite aumentar em 12% o número de combinações entre os usuários.

O objetivo do recurso é fazer com que os perfis gerem um maior número de combinações, aumentando o número de conversas e interações dentro da rede social.

O Smart Photos ainda sendo testado pela empresa, que não definiu uma data de lançamento para o novo recurso.