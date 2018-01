Tinder ganha versão para computadores - Link - Estadão

Divulgação/Tinder Tinder Online terá recursos parecidos com os do aplicativo.

O Tinder anunciou nesta terça-feira, 28, uma versão para PCs do seu tradicional aplicativo de relacionamento. O Brasil, um dos países com mais usuários na rede social, foi um dos nove escolhidos para receber a estreia da ferramenta, que foi batizada de Tinder Online.

A versão para computadores dispensará a instalação de programas e poderá ser acessada diretamente no site da companhia. Para entrar, os usuários precisarão fazer login com os mesmos dados que usam no Facebook, assim como ocorre nos aplicativos do Tinder para Android e iOS. Em alguns países, será preciso confirmar o acesso por meio de um código enviado via SMS.

No entanto, o funcionamento do Tinder Online é bastante semelhante ao do app. A principal diferença é que no computador as listas de conversas e as fotos dos pretendentes estarão disponíveis ao mesmo tempo.

"Com o Tinder Online, estamos animados em fazer a experiência do aplicativo acessível e disponível para o maior número de usuários possível [também no computador tradicional]”, disse Brian Norgard, diretor de produtos do Tinder, no comunicado de lançamento do Tinder Online. A meta da empresa, com a nova plataforma, é alcançar usuários que não tem um smartphone ou tem conexões ruins de 4G.