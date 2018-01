Tinder lança aplicativo para Apple TV - Link - Estadão

Há alguns anos, era normal a pessoa começar o namoro apresentando o pretendente primeiramente para os pais. Agora, este conceito deve ir além: o Tinder anunciou nesta terça-feira, 13, uma versão do aplicativo de namoro para ser usado diretamente no Apple TV. A ideia é que a pessoa busque o seu pretendente movendo o controle remoto e com a ajuda e a torcida de familiares e amigos. É a recriação de uma nova experiência de programas de namoro na TV.

O funcionamento do app é igual ao que é visto em iOS e Android. Os rostos dos pretendentes aparecem na tela da TV e a pessoa escolhe se gostou ou não do que viu. Se gostou da pessoa, aperta "X". Se não gostou, basta clicar no coração e torcer para ser correspondido e iniciar a conversa. Por se tratar do Apple TV, ainda há a possibilidade de fazer as escolhas movendo o controle remoto: para a esquerda, rejeita o que viu. Para a direita, aprova.

O grande objetivo desta nova versão do Tinder é, no mínimo, curioso: promover a diversão em família. Segundo a empresa, a pessoa poderá usar o app com a ajuda dos familiares, que poderão ajudar na hora das escolhas e ainda fazer comentários sobre possíveis combinações com outros usuários. No entanto, ainda há privacidade no app: o Tinder recomenda que a pessoa mantenha as conversas com as combinações em seus celulares.

Para baixar o app, basta entrar na App Store da Apple TV e baixar o Tinder. Depois, só logar e começar a procurar sua alma gêmea.