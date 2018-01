Tinder lança no Brasil ferramenta para planejar eventos - Link - Estadão

O aplicativo de namoro Tinder lançou no Brasil nesta semana o Tinder Social, recurso para organizar eventos entre amigos e conhecer novas pessoas sem segundas intenções. A ideia é que a nova ferramenta ajude grupos a encontrarem novas companhias para festas e eventos, unindo-as por meio de combinações entre grupos.

O funcionamento do Social é similar ao do Tinder convencional. A pessoa cria um grupo para eventos e pode adicionar até três amigos a partir da rede de contatos do Facebook. Em seguida, ela poderá ver outros grupos de pessoas que irão para o mesmo lugar. Se houver interesse, pode curtir o grupo e, em caso de combinação, é possível começar uma conversa para planejar melhor o evento e combinar como as pessoas de ambos os grupos vão se encontrar no local indicado.

“O objetivo principal do Tinder Social é revolucionar a vida social das pessoas por meio da interação entre grupos”, afirmou o porta-voz do aplicativo para a América Latina, Andrea Iorio. “É uma maneira para as pessoas organizarem suas próprias saídas de uma maneira diferente, seguindo a dinâmica do Tinder.”

Para combinar os grupos, basta que pelo menos um dos usuário do grupo deslize a imagem de outro grupo para a direita. Depois de combinados, os grupos e as conversas desaparecem ao meio-dia do dia seguinte.

“Estamos muito otimistas com a adoção do Tinder Social no Brasil em comparação com os outros mercados”, diz Iorio. “O brasileiro é mais apto a aceitar novas tecnologias.”

O serviço já está disponível em seis países: Austrália, Estados Unidos, Índia, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia. Além do Brasil, o Social chegou nesta quinta-feira para todos os países da América Latina.

Polêmica. Quando a ferramenta foi lançada em versão de testes na Austrália, muitos usuários reclamaram pelo fato de que ela poderia expor quem tem conta no aplicativo de namoro. Afinal, ao ativar o Tinder Social, é possível ver uma lista completa dos amigos do Facebook que também estão usando o app para paquerar.

De acordo com Iorio, no entanto, o problema já foi resolvido. “Para usar o Tinder Social, o usuário precisa ativar o recurso”, explica Iorio. “Se você não ativar o Social, não vai aparecer na lista de nenhum amigo.”