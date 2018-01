Tinder será proibido para menores de 18 anos - Link - Estadão

Na próxima semana, pessoas com menos de 18 anos serão proibidas de usar o aplicativo de relacionamentos Tinder. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 9, que vai bloquear o uso do serviço para adolescentes entre 13 e 17 anos na próxima atualização. Com isso, apenas pessoas que já atingiram a maioridade poderão utilizar o serviço.

“Como uma plataforma que facilitou mais de 11 bilhões de conexões, temos responsabilidade de constantemente avaliar as diferentes experiências dos usuários. Decidimos descontinuar o serviço para os usuários com menos de 18 anos. Acreditamos que esta é a melhor política a seguir”,afirmou a vice-presidente de comunicação do app, Rosette Pambakian, por meio de nota.

Antes desta atualização, adolescentes entre 13 e 17 anos podiam usar o aplicativo. Entretanto, o serviço só permitia que estes usuários se relacionassem com pessoas da mesma faixa etária, uma medida para impedir o contato entre usuários mais velhos e adolescentes. Muitos menores de idade, no entanto, conseguiam burlar o sistema.

Ao site de tecnologia TechCrunch, Rosette disse que a mudança reduzirá a base de usuários do Tinder em apenas 3%.

Diversidade. Além da proibição de acesso por menores de idade, o Tinder anunciou um novo serviço que já era pedido há anos por usuários: o serviço para transgêneros, pessoas que expressam um gênero diferente do atribuido quando elas foram geradas. Com isso, a empresa tenta melhorar a experiência dessas pessoas, que hoje não têm um aplicativo de relacionamento dedicado a elas.