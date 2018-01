Tinder vai sugerir pessoas com gostos musicais parecidos - Link - Estadão

Se você é daqueles que não namoram fãs de sertanejo universitário ou preferem não se relacionar com quem tem o rock como o seu estilo preferido, uma nova ferramenta do app de namoro Tinder deve alegrar seu dia. A plataforma anunciou nesta terça-feira, 20, a parceria com o serviço de streaming de música Spotify. Agora, o app de namoro sugere possibilidades de combinação de acordo com músicas ouvidas pela pessoa no streaming, juntando-as se o gosto for parecido.

De acordo com o Tinder, que anunciou a parceria, o critério para a seleção das combinações é definido por meio do algoritmo do app, que já busca combinações com potencial de namoro. Ou seja: se você é rockeiro, ficará mais difícil conversar com alguém que curte o sertanejo universitário; e vice-versa.

Além disso, a empresa está integrando um novo recurso para os perfis: o Anthem (ou hino, em inglês). O recurso permite que o usuário escolha uma música que o represente, que será reproduzida assim que alguém entrar no perfil da pessoa. Ou seja, algo bem parecido com aqueles recursos bregas que os sites tinham lá no começo dos anos 2000.

Outros apps de namoro, como o Happn e o Bumble, já contam com integração com o Spotify. Entretanto, o Tinder é o primeiro a usar o gosto musical como fator para o algoritmo determinar suas possíveis combinações.