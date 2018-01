Transmissão ao vivo pelo Facebook Live chega a todos os usuários - Link - Estadão

Divulgação

Usuários poderão expressar suas reações em diferentes trechos do vídeo Usuários poderão expressar suas reações em diferentes trechos do vídeo

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quarta-feira, 6, que a ferramenta de transmissão de vídeos em tempo real, conhecida como Live, agora está disponível para todos os usuários da rede social. Quando foi lançada, em agosto do ano passado, apenas celebridades e páginas oficiais de veículos de comunicação podiam gravar vídeos ao vivo para seus seguidores. Em fevereiro, a funcionalidade chegou aos usuários de iPhone e iPad, da Apple e agora a rede social está liberando aos poucos o Facebook Live também para dispositivos que usam o sistema Android, do Google.

Leia também:

Facebook lança ferramenta para diminuir a dor no fim dos relacionamentos

Facebook usa inteligência artificial para descrever imagens para cegos

Com a liberação para todos os usuários, a empresa aproveitou para anunciar algumas mudanças no Live. Os novos recursos incluem a possibilidade de realizar transmissões ao vivo dentro de grupos e interagir com o vídeo por meio dos botões de “reações”. Além disso, a plataforma vai organizar os vídeos em canais temáticos.

Disponíveis na rede social desde fevereiro deste ano, o “reações” – botões animados alternativos ao “curtir” – ganhou suporte do Facebook Live. Com isso, além de interagir com quem está transmitindo o vídeo, os espectadores poderão demonstrar em tempo real suas reações em qualquer trecho do vídeo. Por isso, as reações não serão mais agrupadas, como ocorre em publicações em geral, mas sim exibidas em movimento na tela, assim como já acontece no Periscope, ferramenta de transmissão ao vivo do Twitter.

Quando o vídeo for assistido após o fim da transmissão ao vivo, estas interações com ícones animados ou comentários também vão aparecer no momento em que foram inseridas. A ideia da rede de Mark Zuckerberg é que os usuários tenham a mesma sensação de acompanhar o vídeo como se a transmissão fosse em tempo real. Para o Facebook, as interações são parte importante da experiência ao vivo e, de acordo com a empresa, o Live recebe dez vezes mais comentários do que outros tipos de vídeo publicados na rede social.

Até então, o usuário apenas era notificado sobre transmissões ao vivo das páginas que ele segue e só poderia acompanhá-la a partir da página onde o vídeo era divulgado. Com a atualização, será possível restringir a transmissão e visualização do conteúdo para um público mais seleto dentro de grupos e eventos.

A aposta da rede social é que os usuários vão começar a compartilhar vídeos de festas, por exemplo, para grupos de amigos e mostrar prévias de shows em páginas de eventos. Isso torna o recurso mais atrativo para aqueles que geram conteúdo. Além disso, o Facebook também vai permitir que usuários passam convidar seus amigos para acompanhar um “live”, o que potencializará o alcance das transmissões.

Divulgação

Outra forma de gerar mais visibilidade para as transmissões na plataforma foi criar uma área específica dentro do aplicativo para agrupar vídeos por temas como política, esportes, ciência e tecnologia. A nova aba do aplicativo também vai reunir algumas das transmissões mais populares em exibição na rede social naquele momento. Já o site ganhará um o Mapa do Facebook Live, que apresentará os “lives” mais assistidos em mais de 60 países.

Ainda com a proposta de estimular o uso do Live, em breve, a empresa vai liberar recursos de filtro, como os do Instagram, e a possibilidade de escrever e desenhar sobre a imagem durante a exibição ao vivo, algo semelhante a recursos presentes no Snapchat.

As novidades representam a primeira grande mudança no Live desde o seu lançamento no ano passado. As mudanças devem chegar de forma gradativa aos aplicativos para Android, do Google, e iOS, da Apple, nas próximas semanas.