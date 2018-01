Twitter agora desconta fotos e enquetes dos 140 caracteres - Link - Estadão

Atualizado às 15h55 da terça-feira, 20, para incluir correção sobre a medição dos caracteres

Reuters Twitter tem tentado várias estratégias nos últimos anos para se tornar uma empresa lucrativa

O Twitter começou a implantar nesta segunda-feira, 19, mudanças na forma como contabiliza o limite de caracteres nas mensagens publicadas na rede social. A partir agora, menções que identificam os perfis de usuários, enquetes e mídias como fotos, GIFs e vídeos não vão entrar mais na contagem de caracteres. Com isso, os usuários vão ganhar alguns caracteres a mais em cada mensagem.

O objetivo, de acordo com o Twitter, é tornar a experiência mais intuitiva e permitir que os usuários se expressem melhor. Imagens, GIFs e vídeos, por exemplo, consomem, em média, 23 toques do espaço de um tuíte. A princípio, a atualização deixará de contar os caracteres de links multimídia – quando forem incluídos pelo usuário através dos botões específicos. "Qualquer tipo de texto inserido no Tweet continuará contando - mesmo que depois de postado ele se transforme em imagem", informou a assessoria do Twitter no Brasil. Já os links continuarão contanto, assegurou a empresa.

Já a mudança que retira os nomes do perfil de usuários do cálculo de caracteres está em fase de testes por alguns usuários e deverá chegar a todos nos próximos meses.

A mudança já havia sido anunciada em maio deste ano pelo diretor de crescimento do Twitter no Brasil, Philip Klien. "Os 140 caracteres fazem parte do nosso DNA", disse o executivo na época em entrevista ao Estado. "No entanto, estamos sempre trabalhando para simplificar as regras do Twitter e aumentar a expressividade da plataforma. É esse o caso."

Segundo comunicado da rede social de interesses, as novidades serão implantadas em todo o mundo e estarão disponíveis nos aplicativos do Twitter para iOS e Android, na plataforma TweetDeck e no site oficial. Não será necessário ativar nenhuma configuração, uma vez que a mudança será implantada automaticamente.

Outras mudanças estão previstas para chegar nos próximos meses. Tuítes que iniciarem com o nome de um usuário poderão ser vistos nas timelines de todos os seguidores, e não apenas das pessoas diretamente envolvidas na conversa.