Twitter anuncia bloqueio permanente para usuários inconvenientes - Link - Estadão

O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 13, que começou a reorganizar sua interface para implementar um novo sistema de bloqueio de usuários, tornando a ação mais efetiva e imediata. Assim, com o novo sistema, usuários bloqueados ficarão impossibilitados de ter acesso a qualquer tipo de informação da conta que o bloqueou.

Antes da alteração iniciada pelo Twitter, usuários bloqueados conseguiam ver tuítes dos perfis que o bloquearam por meio de citações ou retuítes. Assim, com a nova mudança, este tipo de "furo" não será mais possível. Com esta novidade, o usuário bloqueado não vê o que a conta publica em nenhuma circunstância.

Para isso, o usuários precisa clicar no tuíte que o incomodou, selecionar o sinal de reticências e, por fim, bloquear a conta.

Starting today, we're making Block easier to help you control your Twitter experience. https://t.co/8pee8rzN1I pic.twitter.com/gCzkTwoglP