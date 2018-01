Twitter considera elevar limite de caracteres para 10 mil - Link - Estadão

AP

O Twitter estaria criando uma nova função dentro da rede social que permitiria a postagem de tuítes com até 10 mil caracteres, bem acima do limite atual de 140. As informações foram divulgados pelo site de notícias norte-americano Re/code, nesta terça-feira, 5, após o CEO do microblog Jack Dorsey publicar um texto mostrando sinais de que estaria considerando alterações na rede.

Uma expansão do limite para 10 mil caracteres permitirá que um tuíte tenha mais de mil palavras, incluindo espaços e pontuação. Para efeito de comparação, o discurso de posse do presidente John F. Kennedy tinha 1.366 palavras.

O Twitter pode lançar o serviço por volta do final do primeiro trimestre deste ano, mas ainda não há uma data oficial, segundo o Re/code, citando fontes familiarizadas com os planos. Eles disseram que o limite de caracteres pode mudar antes da versão final do produto ser lançada.

O cofundador da empresa Jack Dorsey, que voltou como presidente-executivo em outubro, disse pelo Twitter que a companhia tem visto mais pessoas compartilhando screenshots de textos, que é uma maneira de contornar o limite de 140 caracteres.

“Não teremos vergonha de desenvolver mais utilidades e poderes dentro do Twitter para as pessoas”, escreveu Dorsey em um screenshot de texto com mais de 140 caracteres.

