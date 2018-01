Twitter rompe com tradição e vai testar mensagem com 280 caracteres - Link - Estadão

O Twitter anunciou na tarde desta terça-feira, 26, que vai romper com uma de suas principais tradições: a de limitar as mensagens de seus usuários a apenas 140 caracteres.

Em um texto publicado no blog da empresa, o Twitter disse que vai começar a testar mensagens capazes de receber até 280 caracteres, abrindo espaço "para a emoção e os pensamentos dos usuários". Segundo o texto, não ter que espremer ideias dentro de 140 caracteres vai fazer "mais pessoas se sentirem confortáveis para tuitar".

Por enquanto, apenas alguns perfis poderão enviar mensagens com a quantidade dobrada de caracteres. Um desses usuários selecionados é o presidente-executivo da companhia, Jack Dorsey. Utilizando todos os 280 caracteres que ele tem direito, o executivo se disse orgulhoso da mudança.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu