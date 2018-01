Uber facilita acesso a notas de passageiros - Link - Estadão

Reuters Uber enfrenta desafios em todo o mundo

O Uber atualizou seu aplicativo nesta quarta-feira, 26. Agora, os passageiros poderão mais facilmente a nota que eles recebem dos motoristas. A avaliação está disponível no menu do aplicativo, logo abaixo do nome do usuário.

O sistema de dar notas para os passageiros já existia, mas o número ficava dentro de uma área específica do aplicativo. A mudança ocorreu por pedido dos motoristas, que são avaliados pelos passageiros assim que a corrida acaba. A nota deles, por sua vez, é mostrada sempre que um indivíduo pede um carro.

Como a nota ficava escondida dentro do aplicativo, o usuário só via sua nota quando ia procurá-la. Com a alteração, o Uber espera que os passageiros prestem mais atenção a comportamentos ruins dentros dos carros dos motoristas parceiros.