Toby Melville/Reuters Londres dispõe de cerca de 40 mil motoristas de Uber e mais de 3,5 milhões de usuários

O Uber anunciou que fornecerá dados anônomimos de milhões de usuários, como trajeto e tempo gasto nas viagens, para o governo de Londres. O software servirá, segundo a empresa, para ajudar os governantes a planejar melhorias urbanas para a cidade. O Uber tenta há sete meses renovar a licença que o autoriza a funcionar na capital do Reino Unido.

Com os dados oferecidos pela empresa, governos poderão calcular melhorias no trajeto e inteligência de trânsito, disse o Uber. Fred Jones, chefe da empresa no Reino Unido, disse ao site especializado em tecnologia The Verge que a empresa deseja ser “o melhor parceiro para os planejadores e reguladores da cidade e, assim, dar ideias valiosas para o futuro”.

A ferramenta também estará disponível para outras cidades do Reino Unido como Manchester e Birmingham nos próximos meses, mas o foco é descobrir como as pessoas se deslocam para Londres.

Tentativa. O anúncio surge em meio a uma batalha judicial promovida pelo Uber que tenta reconquistar uma licença para continuar operando em Londres. A autorização foi suspensa no em setembro do ano passado e desde então a empresa de caronas pagas tenta reverter a decisão na justiça.

A empresa recentemente fez mudanças em seu aplicativo obrigando que os motoristas sejam licenciados pelo governo e que façam pausas regulares para descanso.