Uber lança serviço de moto-táxi na Tailândia - Link - Estadão

O Uber anunciou, nesta quarta-feira, 24, um novo serviço: já disponível na capital da Tailândia, Bangkok, o UberMOTO é um serviço de moto táxi, que funcionará em testes pilotos. Assim como seu polêmico serviço de transportes em carros, o UberMOTO deixará que motoqueiros autônomos transportem pessoas pela cidade, com tarifas calculadas por seu aplicativo.

Segundo a empresa, o foco do serviço será em cidades emergentes, nas quais os congestionamentos são muito intensos. Para os usuários de Bangkok, o UberMOTO será mais uma das opções presentes no aplicativo da empresa – como acontece como o UberX e o Uber Black, disponíveis em São Paulo. Cada motoqueiro terá de ter as mesmas verificações de segurança que são feitas com os motoristas do serviço, além de ter de fornecer um capacete para cada seu passageiro.

Na Tailândia, a tarifa base será de 10 bahts (R$ 1,12), com 3,5 bahts (R$ 0,39) por cada quilômetro e 0,89 bahts (R$ 0,10) para cada minuto do percurso. Os usuários poderão pagar em dinheiro ou em cartão de crédito.

De acordo com a empresa, o serviço está sendo lançado primeiro na Tailândia porque as motos já são um sistema popular de transporte em Bangkok. Não é a primeira vez que a empresa faz experimentos em mercados emergentes – em abril de 2015, o Uber lançou um serviço de riquixás na Índia. O projeto, no entanto, não deu certo, e a função desapareceu do aplicativo oito meses depois.

