‘Universidade da Internet’ faz sucesso com seus diplomas no Facebook - Link - Estadão

Leonardo Serra de Almeida Pacheco Página "Universidade da Internet" brinca com comportamento dos usuários das redes sociais

Foi em um momento de ócio criativo enquanto escrevia sua dissertação de mestrado que Leonardo Serra de Almeida Pacheco, 37, teve a ideia de premiar os sabichões da internet. Na tarde do último domingo, 9, o advogado de Maringá (PR) começou a emitir “diplomas” para aqueles “especialistas” que adoram debater temas complexos pelas redes sociais mesmo sem possuir muita propriedade.

Pacheco conta que os falsos diplomas, apesar do pouco tempo de postagem, são um sucesso no Facebook. A princípio, ele postou cerca de trinta deles em seu perfil pessoal, e em poucas horas já tinha quase 13 mil compartilhamentos. Cansado das notificações excessivas e dos pedidos de amizade de desconhecidos, o advogado de direito digital decidiu fechar a publicação e criar a página “Universidade da Internet” na manhã da segunda-feira, 10.

Os diplomas fictícios são assinados pelos “reitores” Steve Jobs e Bill Gates. Há opções de título para aqueles que se acham especialistas em doenças após uma maratona de séries médicas ou para os que debatem conflitos do Oriente Médio no Facebook. “Quando fiz o primeiro, minha intenção era ironizar esse tipo de comportamento, principalmente daqueles usuários que ignoram posições de pessoas que estudaram o tema e ficam afirmando suas opiniões como verdade”, diz Pacheco.

No entanto, a página não defende um único viés político ou social, já que o advogado fez imagens para zombar, por exemplo, tanto dos doutores em “petistada” quando dos em “tucanagem”. Pacheco afirma que a abrangência é porque o que está sendo ironizando é “o comportamento idiota de modo geral, não importa o lado.” Ele diz que não pretende fazer da página um instrumento político, sua intenção é a de somente escancarar esse comportamento que considera nocivo e raivoso nas redes.

Com uma semana no ar, a página já possui mais de 12 mil curtidas e alcançou cerca de 130 mil pessoas. A resposta do público tem sido positiva até então. O administrador da página diz o que mais o surpreendeu foi o fato de as pessoas estarem assumindo suas atitudes. “Vejo compartilhamentos com frases como ‘esse aqui é para mim’, numa reação positiva diante das piadas”.

*É estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Capelas