Uso de smartphones já alcança 80% dos brasileiros, aponta estudo - Link - Estadão

O Brasil está cada vez mas conectado e de olho nos smartphones. De acordo com o Global Mobile Consumer Survey 2016, estudo da consultoria Deloitte que avalia o hábito de consumo de equipamentos e serviços de tecnologia móvel, 80% dos brasileiros já usam smartphones em seu dia a dia -- número próximo à média global, de 81%. É um aumento de 176% ao ser comparado com o acesso total aos smartphones em 2013, quando apenas 29% da população no Brasil possuía um telefone celular inteligente.

“Há alguns anos atrás, este número era muito baixo”, afirma a sócia-líder para atendimento à indústria de tecnologia e telecomunicações da Deloitte, Marcia Ogawa, sobre o uso de smartphones no Brasil. “A penetração e interesse do brasileiro em relação aos smartphones é muito alto. Há também um uso cada vez mas frequente do 4G. Saltou de 25% para 48%. Isso comprova o aumento no número de pessoas com celulares.”

Com maior uso de smartphones pelos brasileiros, hábitos em relação ao uso dos aparelhos também começam a ser observados no País. Ainda de acordo com o Global Mobile Consumer Survey 2016, 37% dos donos de smartphones afirmam verificar suas mensagens instantâneas, em aplicativos como o WhatsApp, caso acordem no meio da noite. Enquanto isso, 28% dos pesquisados disseram que chegam a responder mensagens durante a madrugada.

Nos extremos do dia, o smartphone também se torna uma figura marcante. Segundo o estudo, pelo menos 32% dos donos de telefones inteligentes dizem que a primeira coisa que fazem ao acordar é olhar seu aparelho. Ao final do dia, 48% das pessoas disseram que dão uma última olhadinha no smartphone, cinco minutos antes de ir dormir.

“As facilidades proporcionadas pelas tecnologias condensadas em um único smartphone estão transformando o dia a dia das pessoas em todo o mundo”, avalia Ogawa. Para Craig Wigginton, consultor da Deloitte para telecomunicação global, o Brasil já se mostra à frente de outros países. “Se compararmos com a América, o Brasil é um dos que mas teve aumento no uso e, principalmente, mudanças no hábito de uso.”

Hábitos perigosos relacionados ao uso do smartphone também começam a aparecer no Brasil. Na pesquisa da Deloitte, 15% das pessoas que possuem um smartphone costumam atravessar ruas interagindo com os seus aparelhos. Mais perigoso ainda, 12% dos participantes do estudo que têm telefones móveis frequentemente dirigem veículos usando seus aparelhos.

Novas tecnologia. Não é só o uso de smartphones que começam a crescer no Brasil. De acordo com o estudo, relógios conectados tiveram uma alta de 4% para 6% em 2016, enquanto pulseiras inteligentes tiveram um aumento de 2% para 4% e o streaming de vídeo, como Netflix, foi de 7% para 10%. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi a penetração de óculos de realidade virtual. Segundo o estudo, os óculos, que não tinham sido citados em 2015, já são realidade para 6% dos brasileiros, enquanto 11% pretendem comprar um nos próximos meses.

“O brasileiro, em geral, é ávido por novidades. Os lançamentos que ampliam as possibilidades de interação tecnológica são sempre valorizados por aqui”, conclui Ogawa.