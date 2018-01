Usuários afirmam que conseguem acessar WhatsApp pela rede Wi-Fi - Link - Estadão

Nesta segunda-feira, 2, a Justiça mandou bloquear o serviço de mensagens WhatsApp por até 72 horas. A decisão, do juíz Marcelo Maia Montalvão, da comarca de Lagarto, em Sergipe, determinou que as cinco principais operadoras de telefonia em atividade no Brasil — Tim, Vivo, Claro, Nextel e Oi — interrompam completamente o serviço de mensagens, como o que aconteceu em dezembro de 2015.

Leia também:

Justiça determina bloqueio do WhatsApp por 72 horas

Bloqueio ao WhatsApp é desproporcional, dizem especialistas em direito digital

O aplicativo começou a ser bloqueado na rede móvel a partir das 14h desta segunda-feira, fazendo com que usuários ficassem impedidos de trocar mensagens pelo serviço. Entretanto, usuários nas redes sociais alegaram que conseguem usar o app, sem problemas ou interrupção, pela rede Wi-Fi, usando a banda larga fixa.

As operadoras, no entanto, afirmaram que iriam bloquear o aplicativo inclusive na rede fixa, já que o serviço, pela determinação do juíz, não deve funcionar em nenhuma rede de dados. Procuradas pelo Estado, as operadoras TIM, Oi, Vivo e Claro disseram cumprir "rigorosamente" a decisão da Justiça de Sergipe.

Abaixo, alguns relatos de usuários que ainda conseguem acessar o WhatApp pela banda larga fixa:

As operadoras que estão bloqueando o WhatsApp, ou seja, a rede social está inacessível nas redes 3G ou 4G. Pela Wi-Fi o aplicativo tá normal — O Barbudinho (@ptluizhenrique) 2 de maio de 2016

WhatsApp continua funcionando normalmente quando conectado pelo Wi-Fi. Viva! — Miranda Jr. (@MirandaJrRN) 2 de maio de 2016

Disque o WhatsApp funciona em Wi-Fi que não seja das operadoras bloqueadas! — Talita Luciana (@TalitaLuciana_) 2 de maio de 2016

Pelo Wi-Fi do trabalho, WhatsApp está funcionando. — Bruno Felipe (@felipebruno09) 2 de maio de 2016

WhatsApp a todo vapor no Wi-Fi da unb rs — rainer (@rainerbarbosa) 2 de maio de 2016