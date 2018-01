Vale a pena migrar para o Telegram? - Link - Estadão

Reuters

Com bloqueio do WhatsApp, app recebeu mais de 1,5 milhões de novos usuários Com bloqueio do WhatsApp, app recebeu mais de 1,5 milhões de novos usuários

Após as operadoras acatarem a determinação judicial de bloquear o WhatsApp, muitos brasileiros foram atrás de outros serviços de mensagens instantâneas. Não por acaso, o aplicativo que mais se beneficiou desta migração foi o Telegram, que funciona de uma forma bastante semelhante ao WhatsApp. Em poucas horas, mais de 1,5 milhão de usuários foram experimentar a plataforma de origem russa. Mas o que tem de tão interessante no Telegram para atrair tanta gente do WhatsApp? A seguir, apresentamos algumas de suas funcionalidades.

Leia também:

Bloqueio do WhatsApp: tire suas dúvidas

Antes mesmo de abrir o Telegram, já é possível identificar uma diferença em relação ao WhatsApp. A plataforma é totalmente gratuita – sem anúncios ou conteúdos pagos -, enquanto o WhatsApp cobra uma taxa anual de US$ 0,99, ainda que nem todos os usuários recebam esta cobrança. Outro diferencial é o Telegram funcionar como Open Source, ou seja, qualquer desenvolvedor pode ver o código-fonte da aplicação, fazer alterações e até criar novos recursos.

A segurança é um dos principais atrativos do Telegram, que se vangloria por ser “à prova do governo russo” e de qualquer pessoa que queira interceptar as mensagens. Ele conta com a função “chat secreto”, que possibilita que duas pessoas conversem usando um sistema de criptografia. Neste caso, a conversa não fica registrada na nuvem e somente os dois interlecutores podem ver as mensagens. Outra funcionalidade é programar a destruição de textos e imagens.

É possível fazer pequenas edições em fotos pelo aplicativo, como a adição de filtro e controle de contraste. O Telegram também adicionou recentemente um player para reprodução de vídeo dentro da plataforma. Assim, não é preciso sair do aplicativo para ver vídeos de sites, como o YouTube.

Ambas plataformas usam o número do celular para criar a base de contatos e permite a criação de grupos. A diferença é que, no Telegram, é possível marcar uma pessoa na mensagem para que ela saiba quando foi citada, assim como acontece em uma rede social. Além disso, a pessoa pode utilizar um mecanismo de busca para encontrar um contato, ainda que não conheça o número de telefone dele.

Por outro lado, o WhatsApp leva uma grande vantagem sobre seu rival em número de usuários. A plataforma conta com mais de 900 milhões de pessoas, enquanto que o Telegram alcançou, no meio deste ano, a marca dos 62 milhões.