Veja como os GIFs evoluíram ao longo do tempo - Link - Estadão

Ao longo dos últimos trinta anos, o formato de imagem GIF sofreu altos e baixos. Hoje, ele é um dos principais símbolos da internet contemporânea – sendo usado em um sem-número de situações, de conversas íntimas com amigos até para fazer graça nas redes sociais. Que tal conhecer sua história?

1987

CRIAÇÃO

O GIF é criado por Steve Wilhite, engenheiro da CompuServe, para ser um formato de imagem de tamanho pequeno e que funcione em diversos sistemas – no PC, no Macintosh, ou em outros computadores da época, como o Commodore. (O GIF acima, tido como o primeiro da história, só ganhou animação tempos depois).

1989

ANIMAÇÃO

O GIF ganha uma segunda versão, chamada 89a (em homenagem ao ano corrente), que permite que eles sejam animados. É ali que nasce a "identidade principal" dos GIFs.

1995

LOOP INFINITO

Graças ao desenvolvedor Marc Andreessen, responsável pelo popular navegador Netscape, as animações em GIF ganham a possibilidade de rodar em loop sem parar. A inovação apareceu na segunda versão do Netscape. Um tipo de GIF bastante popular na época era o "sob construção", usado em sites que ainda "estavam ficando prontos".

ANOS 1990/2000

BOOM

Os GIFs se popularizam na internet graças ao seu baixo tamanho (importante na era das conexões discadas e no início da banda larga. No Orkut, eles eram o máximo! Depois, entram em declínio devido à superutilização, substituídos por animações em Flash.

2012

REDES SOCIAIS

Feito pela Adobe, o Flash não é compatível com a maioria dos smartphones e redes sociais, o que favorece o retorno do GIF. É a partir de 2012, com a popularização de Facebook e Twitter, que ganham nova força como ícone da internet.

2013

GIFS BIOGRÁFICOS

As redes sociais começam a revisitar ícones da cultura pop/trash/popular e gerar GIFs com eles. Uma moda da época são os gifs biográficos, com fotos e adjetivos caracterizando celebridades.

2017

MEMES

O GIPHY, espécie de Google dos GIFs, atinge 250 milhões de usuários em todo o mundo, enquanto a popularização de memes e GIFs com a cantora Gretchen a leva a ser convidada para participar do novo clipe de Katy Perry, "Swish Swish".