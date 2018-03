Thomas White/Reuteres É possível ouvir gravações no WhatsApp antes de enviá-las

Usuários descobriram que o WhatsApp permite ouvir a gravação de áudio antes de enviar para os contatos. A opção está disponível apenas para quem usa iPhone e tem o aplicativo na versão 2.18.10.

Para isso, basta apertar para gravar o áudio, esperar o ícone do cadeado, travar o microfone e gravar. O momento chave acontece aqui: antes de enviar a gravação, saia do aplicativo. Isso fará com que o áudio fique salvo na conversa e que será possível ouvir, enviar ou descartar a mensagem.

Isso acontece porque o WhatsApp salva automaticamente o áudio quando o aplicativo é fechado. A funcionalidade existe para que o usuário não precise gravar tudo de novo caso receba uma ligação no meio da gravação.

Oficialmente, não há previsão de que o aplicativo crie uma funcionalidade para ouvir áudios e nem se eles vão tirar essa possibilidade em uma nova atualização do app.