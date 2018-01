Waze chega a 3 milhões de usuários em São Paulo - Link - Estadão

O aplicativo de navegação em mapas Waze anunicou nesta terça-feira, 13, que a Grande São Paulo já conta com mais de 3 milhões de usuários ativos mensalmente. A empresa, que não revela o número de usários ativos no País, também mostrou que os usuários usam o aplicativo com frequência: os mais de três milhões de usuários dirigem mais de 400 milhões de quilômetros com o app a cada mês na região metropolitna.

Ainda de acordo com os dados divulgados pela empresa, são mais de 65 milhões de usuários do serviço de mapas em todo o mundo. O número de usuários em Grande São Paulo, então, é expressivo: apenas a região comporta mais de 4,5% do número de usuários do app.

Até julho deste ano, a empresa afirmava que contava com pouco mais de 50 milhões de usuários.

Segurança. Além do número de usuários, a empresa divulgou números da satisfação dos motoristas em todo o mundo, levando em conta aspectos como segurança e nível de trânsito. De acordo com o levantamento feito, chamado Waze Global Driver Satisfaction Index 2016, 6 das 10 melhores cidades para dirigir estão em São Paulo — Sorocaba, Atibaia, Taubaté, Jacareí, Grande Campinas e Piracicaba.

Enquanto isso, segundo a empresa, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é a melhor cidade para dirigir. Já Maceió, em Alagoas, é a pior para os motoristas.