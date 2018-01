Waze lança recurso que recomenda melhor horário de saída - Link - Estadão

Divulgação

Função apresenta quando o trânsito é mais intenso ao longo do trajeto do usuário Função apresenta quando o trânsito é mais intenso ao longo do trajeto do usuário

O aplicativo de navegação em mapas Waze lançou nesta quarta-feira, 16, a funcionalidade “Percursos Planejados”. Desenvolvida para facilitar a chegada em compromissos, agora o usuário insere data e hora em que ele precisa chegar, e o aplicativo envia no smartphone uma recomendação com o melhor horário de saída.

Leia também:

Waze passa a mostrar rotas para ‘driblar’ rodízio

Em nova versão para iPhone e Android, Waze ganha novo visual

O objetivo do novo recurso é ajudar os usuários a planejar suas viagens, reuniões ou qualquer tipo de compromisso, seja ele hoje ou em até uma semana. Caso não haja um horário fixo para chegar ao local planejado, a funcionalidade sugere um horário de partida mais flexível e com base nas condições de trânsito em tempo real.

Para ativar a função, é preciso clicar no ícone “Percursos Planejados” no canto inferior esquerdo no painel de tempo de chegada. A função apresenta os horários em que o trânsito é mais intenso ao longo dos trajetos recomendados pelo aplicativo.

Por enquanto, a nova funcionalidade está disponível apenas para dispositivos com sistema operacional da Apple. A empresa não informou quando a atualização chegará a outros sistemas operacionais.