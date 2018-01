Waze passa a ter alerta de excesso de velocidade - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O Waze anunciou na última terça-feira, 29, uma ferramenta integrada ao app que ajuda a evitar multas por excesso de velocidade. O recurso mostra para o usuário sua velocidade em tempo real e envia alertas sonoros caso ele dirija acima do limite permitido na via, que é identificada automaticamente. A atualização, que já está disponível em todo o País, foi liberada para os sistemas iOS e Android.

Leia também:

Waze lança recurso que recomenda melhor horário de saída

Em nova versão para iPhone e Android, Waze ganha novo visual

O velocímetro do aplicativo fica localizado no canto inferior direito do Waze, enquanto a tela mostra a rota a ser feita. De acordo com a empresa, os avisos deverão ser emitidos por meio de áudio para não atrapalhar ou distrair o condutor. Ao ser emitido o tal aviso, o motorista poderá, então, ver o quanto está acima da velocidade permitida na via.

Esta ferramenta não é novidade, mas é um dos primeiros passos para a popularização deste tipo de recurso. Normalmente, apenas poucos veículos possuíam a funcionalidade, que emite curtos avisos sonoros para que o condutor reduza a velocidade e se adeque a um limite pré-estabelecido pelo motorista.

O Waze assinalou que o recurso deverá auxiliar usuários a reduzir o número de multas, além de deixar o motorista mais tranquilo em vias desconhecidas. “Dirigir sem saber o limite de velocidade pode ser uma experiência difícil”, afirma o gerente de comunidade do aplicativo, Adrian Singer. “Agora podemos informar os limites de velocidade de estradas conhecidas ou não pelo motorista.”

O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a receber o novo recurso do Waze.