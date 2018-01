WhatsApp agora permite desenhar em fotos como o Snapchat - Link - Estadão

Divulgação WhatsApp fica mais parecido com Snapchat com novos recursos de câmera

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 3, que adicionou novos recursos de edição para fotos e vídeos feitos por meio do aplicativo de mensagens instantâneas. Com as mudanças, que lembram os recursos já existentes no Snapchat, os usuários poderão adicionar emojis ou desenhar sobre a foto. É possível também adicionar texto em diferentes fontes e cores.

Os novos recursos chegam ainda hoje para os usuários de Android e, segundo o WhatsApp, vai chegar ao iPhone em breve.

O aplicativo também ganhou o recurso de flash frontal, que ilumina a tela do smartphone quando a pessoa tira uma selfie. Agora também é possível aumentar ou reduzir o zoom da imagem na hora de gravar vídeos. Para fazer isso, a pessoa deve deslizar o dedo para cima ou para baixo. Basta tocar duas vezes na tela para passar da câmera frontal para a traseira.

Imitação. Não é a primeira vez que o Facebook – que é dono do WhatsApp e do Instagram – anuncia novos recursos que imitam o Snapchat, aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos que desaparecem. As mudanças, em geral, sinalizam uma tentativa da companhia fundada por Mark Zuckerberg de tentar alcançar o público jovem, que usa frequentemente o aplicativo rival.

Em agosto, foi a vez do Instagram anunciar o recurso Stories, que permite publicar fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas.