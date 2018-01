WhatsApp aumenta capacidade de grupos para 256 pessoas - Link - Estadão

Reuters

O WhatsApp aumentou nesta sexta-feira, 5, a capacidade de pessoas que podem integrar um grupo no aplicativo de mensagens instantâneas. Até agora, os usuários só podiam criar grupos com, no máximo, cem pessoas. Os grupos agora comportam 256 pessoas. A empresa confirma o novo recurso, mas não fez nenhum tipo de divulgação para os usuários.

Leia também:

WhatsApp supera 1 bilhão de usuários no mundo

Para aumentar a capacidade dos grupos, os usuários precisam atualizar a versão do aplicativo para a mais recente disponível nas lojas de aplicativos Google Play (Android) e App Store (iOS). Após a instalação, já é possível adicionar mais membros aos grupos já existentes ou grupos novos.

O novo recurso foi lançado poucos dias após o WhatsApp anunciar que superou a marca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. Segundo a empresa, o Brasil é o País com maior número de grupos cadastrados na plataforma.