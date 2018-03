Aplicativo é utilizado por 1 bilhão de pessoas ao redor do globo

Mandou uma mensagem errada e esqueceu-se de delatar? Calma. Agora o WhatsApp vai permitir excluir mensagem até uma hora depois de ter sido enviada.

Segundo o site americano The Verge, a nova funcionalidade estará disponível para usuários que tem a última versão do WhatsApp em seus celulares. Esses usuários conseguem excluir as mensagens em até uma hora, oito minutos e 16 segundos depois do envio. Não há previsão quando o serviço estará disponível para todos os usuários do mundo.

A empresa não divulgou o porquê escolheu esse número exato nem os motivos que a fizeram não divulgar amplamente a novidade. Em outubro do ano passado, o WhatsApp anunciou que iria permitir editar e excluir mensagens até sete minutos depois terem sido enviadas.

Na semana passada, usuários descobriram uma forma de ouvir áudio antes de enviar para seus contatos. A opção está disponível apenas para usuários de iPhone.