Windows 10 já está instalado em 500 milhões de dispositivos - Link - Estadão

AFP PHOTO / Glenn CHAPMAN Presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella mudou o foco da empresa para serviços na nuvem

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 10, que o sistema operacional Windows 10 já está instalado em mais 500 milhões de dispositivos em todo o mundo, incluindo computadores, notebooks e smartphones. Apesar de ter sido comemorado pela empresa, o anúncio, feito na abertura da Build, evento anual para os desenvolvedores da companhia, indica que a gigante da tecnologia está muito distante de atingir sua meta inicial.

Ao lançar o Windows 10, em 2015, a Microsoft afirmou que previa ter 1 bilhão de dispositivos conectados com o sistema operacional até o final de 2018. Com a desaceleração do setor de PCs, porém, a companhia viu o ritmo de crescimento do Windows 10 diminuir de maneira progressiva — para saltar de 400 milhões para 500 milhões de usuários atuais, a Microsoft precisou de 8 meses. Por isso, já é considerada descartada a possibilidade de dobrar o número de dispositivos em pouco mais de um ano.

Neste meio tempo, a Microsoft não popupou recursos para atingir o máximo possível de usuários. No lançamento do novo sistema, a empresa ofereceu por um ano a possibilidade de atualização grátis para o Windows 10 a partir das versões 7 e 8.1. A promoção, porém, não foi o bastante para ajudar a Microsoft na divulgação do Windows 10.

A companhia, entretanto, comemora o nível de adesão. Segundo o vice-presidente da Microsoft, Yusuf Medhi, já são mais de 300 milhões de usuários diários e, segundo ele, o Windows 10 é o sistema operacional mais rapidamente adotado por seus usuários — até mesmo mais do que o Windows XP.