Yahoo copiou emails de clientes para a inteligência dos EUA - Link - Estadão

Leia mais

O Yahoo construiu no ano passado um software capaz de procurar todos os emails de seus consumidores e ceder informações específicas para as agências de inteligência dos Estados Unidos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a agência Reuters, a empresa escaneou centenas de milhões de contas de seu serviço de email, o Yahoo Mail, aos interesses da Agência Nacional de Segurança (NSA) ou do FBI, disseram dois ex-empregados da empresa.

Especialistas em segurança disseram que este é o primeiro caso que surge de uma empresa de internet dos EUA concordando com as demandas de uma agência de espionagem para procurar todas as mensagens, e não apenas algumas comunicações ou contas em específico.

Ainda não se sabe quais informações as agências de inteligência procuravam – apenas de que o Yahoo foi instruído a procurar por uma série de características específicas, que poderiam ser uma frase em um email ou um determinado tipo de arquivo anexo.

Segundo os empregados, a decisão de Marissa Mayer de obedecer às agências de inteligência causou a saída de Alex Stamos, chefe de segurança da informação do Yahoo – hoje, Stamos é o diretor chefe de segurança do Facebook. Em resposta às acusações da Reuters, o Yahoo disse ser uma "empresa que cumpre as leis, e colabora com a legislação dos Estados Unidos. Outros comentários não foram fornecidos. Tanto Stamos como a NSA se negaram a comentar a matéria.

Segundo as fontes, a demanda para escanear o Yahoo Mail vieram na forma de uma ordem judicial enviada para o time jurídico do Yahoo.

Sem precedentes. As empresas de internet e telecomunicações dos Estados Unidos, são conhecidas por entregar muitos dados de consumidores para agências de inteligência. No entanto, é a primeira vez que um programa tão abrangente é feito, capturando dados em tempo real ou mesmo pedindo a criação de um novo software só para isso.

"Nunca vi algo assim, um coletor de informações em tempo real", disse Albert Gidari, advogado que representou empresas do setor em assuntos de vigilância por 20 anos, e hoje professor da Universidade de Stanford.

Segundo especialistas, é provável que as agências tenham feito contato com outras empresas com demandas semelhantes. Normalmente, a NSA faz pedidos de vigilância através do FBI, de forma que é difícil determinar qual agência pede que tipo de informação.

A Reuters foi incapaz de confirmar se a demanda, feita pelas agências americanas em 2015, foi destinada a outras empresas. Questionadas, Google e Microsoft, que administram Gmail e Hotmail, não responderam às perguntas da agência.