Yahoo Respostas ganha aplicativo com recursos de rede social - Link - Estadão

Plataforma de peguntas e respostas, o Yahoo Respostas acaba de entrar na era dos smartphones: a empresa anunciou nesta quarta-feira, 30, o lançamento do app Yahoo Answers Now — uma versão para celulares do tradicional site. Além do novo formato, a plataforma passa a contar com recursos de redes sociais, como botão de curtir e envio de fotos.

Segundo a empresa, o aplicativo funciona da mesma forma que o Respostas. Basta entrar na plataforma, postar sua pergunta e esperar por respostas. Além disso, a pessoa poderá enviar fotos, usaar emojis e curtir respostas — o que, no Answers Now, é chamado de "obrigado". O app também permite incluir links para fontes que contribuam com as respostas.

Por enquanto, o app só está disponível para o sistema operacional iOS e nos Estados Unidos. Além disso, não é qualquer um que consegue entrar no sistema: é preciso receber convite.

Sucesso. O site Yahoo Respostas conta com mais de 3 milhões de visitantes por mês nos Estados Unidos e é um dos principais serviços do Yahoo. Há alguns anos os usuários e fãs da plataforma já pediam um aplicativo do serviço, que acabou ganhando alguns concorrentes no setor.

O aplicativo já está sendo testado há alguns meses e ainda não há data oficial de lançamento para países fora dos EUA.