YouTube anuncia serviço de TV por assinatura online - Link - Estadão

O Google anunciou nesta terça-feira, 28, que irá lançar um serviço de TV por streaming e com pacotes de canais ao vivo, chamado de YouTube TV. Com uma assinatura mensal de US$ 35, o serviço de TV permitirá que usuários vejam TV em qualquer dispositivo com conexão à internet, incluindo canais como ABC, CBS, CNBC, Disney e Fox, além de canais de esporte e outros canais a cabo populares.

Segundo o Google, o YouTube TV foi pensado para jovens que buscam informações, filmes e mais programas de TV sem precisar assinar canais a cabo, disse a diretora executiva da plataforma, Susan Wojcicki. "O YouTube TV foi criado especificamente para as necessidades de uma nova geração de fãs de TV, que desejam assistir ao que quiserem, quando quiserem, como quiserem, sem compromisso", disse a executiva, durante entrevista coletiva.

Além de canais a cabo populares, o YouTube TV irá transmitir conteúdo original do próprio YouTube. Além disso, a plataforma permitirá que usuários gravem programas em um serviço de armazenamento baseado em nuvem. Para Wojcicki, o novo produto do Google é resultado das três fases vividas pela televisão: o sucesso da TV a cabo, o surgimento dos vídeos online e a popularização dos smartphones, que popularizou e tornou ainda mais fácil o acesso à vídeos.