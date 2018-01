YouTube começa a testar sistema de bate-papo entre usuários - Link - Estadão

Você está navegando no YouTube quando encontra um vídeo incrível e, na mesma hora, sente uma vontade de enviá-lo para um amigo. Atualmente, o procedimento normal é copiar o endereço virtual e enviar para a pessoa por outros serviços de conversas, como o WhatsApp ou o Facebook. Agora, o Google pretende facilitar este compartilhamento e manter o usuário ainda mais no serviço de vídeos: a empresa começou a testar uma nova ferramenta que permite troca de texto e vídeos pelo aplicativo para smartphones do YouTube. As pessoas, então, poderão manter conversas por essa ferramenta, sem nem ao menos sair do serviço.

De acordo com a revista Wired, o serviço poderá ser acessado ao clicar no botão de compartilhar conteúdo e escolher a opção de "mensagem direta". A partir daí, o usuário poderá escolher entre mandar o link do vídeo para um único amigo ou até mesmo para grupos.

Ao compartilhar os vídeos, os outros usuários podem iniciar uma conversa ou enviar corações, indicando aprovação. Entretanto, não é possível enviar outros tipos de imagens, já que o foco do bate-papo são os vídeos do YouTube.

Ainda segundo a publicação, a nova ferramenta de bate-papo e compartilhamento de vídeos ainda está em fase de testes em alguns países ao redor do mundo e ainda não possui data para ser lançada globalmente.

Me dê motivos. Esta novidade seria uma das investidas do YouTube contra o crescimento do Facebook e de outras redes sociais de vídeos, como o Snapchat e Instagram. Com o recurso integrado de bate-papo, o usuário poderá passar mais tempo no serviço de vídeos do Google, sem precisar recorrer às outras redes sociais.

Além disso, o YouTube estaria tentando manter os comentários mais organizados. Com o sistema de bate-papo, as pessoas poderiam fazer comentários de cunho mais pessoal dentro da ferramenta de conversas.