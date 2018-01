YouTube divulga os vídeos que mais se destacaram no site em 2017 - Link - Estadão

Foto: Bruno Capelas/Estadão As paródias dominaram o YouTube brasileiro em 2017. Dos dez principais destaques do site de vídeos este ano no País, sete deles eram paródias de sucessos gringos ou brasileiros. Um deles é "Eu Cansei de Ser Pobre", versão de Whindersson Nunes para "Shape of You", de Ed Sheeran.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Já a youtuber Kéfera fez uma ode aos insones em "Dez pras Cinco", uma paródia de "Despacito", sucesso do porto-riquenho Luis Fonsi.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Quem também apostou numa paródia de "Despacito" foi RezendeEvil, que preferiu falar sobre o problema que é sobrar mês no fim de tanto plano de dados de internet. O nome da paródia? "Sacrifício".

Foto: Bruno Capelas/Estadão Além disso, três vídeos do top 10 brasileiro repercutiram um dos hits do verão, o funk "Deu Onda", do MC G15. Um deles foi "MC G15 não me deu onda", da youtuber Dani Russo.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Outro foi Rafinha Sanchez, que falou sobre o desejo de comer em sua paródia da canção "Deu Onda".

Foto: Bruno Capelas/Estadão Para terminar, Julio Cocielo, do CanalCanalha, mostrou que queria largar a namorada para voltar para o bar, em "O Bar Me Ama", uma piada com um dos versos da música, "o pai te ama".

Foto: Bruno Capelas/Estadão Para fechar a lista das paródias, Felipe Neto fez uma sátira à sociedade dos likes e curtidas com "Curtidinha", releitura da "Paradinha" de Anitta.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Já seu irmão, Luccas Neto, que começou à sombra de Felipe, se tornou um dos destaques do ano com a canção "Acredite Nos Seus Sonhos", em que relembra seus grandes momentos no YouTube, como imitar focas e mergulhar num balde de Nutella.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Feito pelo Canal Top 10 com voz robótica, "10 funções secretas escondidas no celular" mostra a importância da tecnologia na vida dos brasileiros.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Já o último destaque, "Fingi trair minha namorada com a amiga dela na cama", do canal Invento na Hora, é de um dos "gêneros" mais populares do YouTube brasileiro – o das trolladas, equivalente contemporâneo às pegadinhas de Silvio Santos.