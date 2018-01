YouTube lança aplicativo de vídeos para crianças no Brasil - Link - Estadão

O Google lançou no Brasil nesta quinta-feira, 30, o YouTube Kids, uma versão do maior site de compartilhamento de vídeos do mundo voltada exclusivamente para crianças. Disponível por meio de aplicativo para Android e iOS, o serviço tem o objetivo de oferecer mais segurança para crianças menores de 8 anos, por meio de ferramentas que restringem os vídeos disponíveis e oferecem maior controle para os pais.

O Brasil é o décimo país a receber o serviço, que já estava disponível em países como Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia. De acordo com o Google, o aplicativo foi baixado mais de 10 milhões de vezes em todo o mundo apenas no primeiro ano. No total, de acordo com a empresa, os vídeos disponíveis na plataforma já foram visualizados mais de 10 bilhões vezes desde o lançamento, em fevereiro de 2015.

O funcionamento do aplicativo difere de muitas características do YouTube tradicional. A interface do aplicativo, mais colorida e com navegação simples, é o principal atrativo para as crianças. Para aquelas que ainda não sabem ler e escrever, a busca por vídeos pode acontecer por meio de voz. O serviço também vai destacar listas de vídeos criadas por curadores selecionados pela plataforma.

No caso dos pais, o serviço traz uma série de recursos de segurança que não estão disponíveis na versão tradicional do YouTube. É possível delimitar o tempo que o aplicativo vai funcionar, além de selecionar os vídeos que serão exibidos para as crianças. Os pais também poderão ter acesso ao histórico de vídeos assistidos.

“É uma versão pensada para as crianças e, principalmente, para as famílias”, afirma o diretor do YouTube Kids para América Latina, Antoine Torres (foto). “A plataforma permitirá que as crianças possam encontrar conteúdo relevante para elas. Para os pais, mais tranquilidade em saber o que elas estão fazendo ou, até mesmo, delimitar um tempo máximo sem precisar brigar para tirar o celular delas.”

Nem todo o conteúdo do YouTube poderá ser acessado na plataforma, mas somente aqueles que o algoritmo considerar como adequados para o público-alvo. “Todo conteúdo disponível já está no YouTube tradicional, só que ele passa por uma seleção”, diz Torres. A empresa não revela a quantidade de vídeos que estarão disponíveis por meio do aplicativo.

Para ter acesso ao YouTube Kids, basta baixar o aplicativo, que já está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Android e iOS. O aplicativo é gratuito.

Propaganda. Por ser um serviço gratuito, o YouTube Kids exibirá propaganda para as crianças que assistirem o conteúdo. Entretanto, a empresa afirma que a seleção dos anúncios terá tratamento especial, assim como os vídeos que são exibidos por meio da plataforma. O YouTube afirma que irá trabalhar de acordo com a legislação para publicidade infantil estabelecida no País.

“Quando um anúncio começar, haverá um aviso de que é uma propaganda para a criança não confundir com o conteúdo”, afirma Torres. “Além disso, todas propagandas são adequadas para a idade.”