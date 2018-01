YouTube lança o Reels, sua própria versão dos Stories - Link - Estadão

YouTube Em fase de testes, Reels poderá ser usado por canais que tem pelo menos 10 mil inscritos

Até tu, YouTube? Nesta quinta-feira, 30, o site de vídeos do Google está lançado o Reels, uma nova função que permitirá que criadores de conteúdo publiquem vídeos curtos, de até 30 segundos, no site, em um formato bastante semelhante às publicações do Snapchat e do Instagram Stories.

Por enquanto, o Reels é um recurso que estará em testes, disponível apenas para canais que tem mais de 10 mil inscritos. Ainda não há previsão quando o serviço será liberado para todos os usuários.

No entanto, é difícil dizer que a funcionalidade é uma cópia das mensagens efêmeras que têm feito tanto sucesso nas redes sociais nos últimos tempos. Veja abaixo com o recurso vai funcionar.

Primeiro, porque o Reels não estará no topo do aplicativo, mas será acessível apenas para quem procurar pela página de um canal específico. Segundo, porque as mensagens publicadas não serão expiradas.

Além disso, cada canal poderá ter diferentes linhas do tempo de Reels, ao contrário do que acontece no Instagram, onde posts sobre comida ou gatinhos ficam todos juntos em uma "história "só.

De acordo com o YouTube, em declaração ao site TechCrunch, a ideia é que os criadores de vídeos possam se expressar e engajar seus fãs sem ter de publicar um vídeo completo, "superproduzido".