YouTube planeja serviço de TV online, diz agência - Link - Estadão

Reuters Serviço de TV deve ser lançado no ano que vem

O YouTube está trabalhando em um serviço por assinatura chamado Unplugged que vai oferecer aos usuários um pacote de canais de TV paga transmitidos via streaming pela Internet, de acordo com a agência de notícias Bloomberg.

O projeto tem previsão de lançamento para 2017 e, segundo fontes citadas pela agência, o Google vem trabalhando em uma estrutura de TV online desde 2012.

O YouTube, controlado pelo Google, discutiu os planos com vários grupos de mídia, incluindo Comcast, NBCUniversal, Viacom, Twenty-First Century Fox e CBS, mas ainda não obteve direitos de transmissão.

A estratégia do site é complementar as receitas geradas por anúncios com planos de assinatura de serviços de vídeo.

O YouTube já oferece um serviço por assinatura nos Estados Unidos, chamado de YouTube Red, que permite aos usuários assistir a vídeos sem propagandas. O serviço custa US$ 9,99 por mês. O “Unplugged”, por sua vez, ofereceria conteúdo “premium” ao site e suas plataformas móveis na tentativa de agregar mais tempo de exibição dos vídeos e gerar mais receita não vinculada à publicidade.