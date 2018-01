YouTube prepara programas originais em serviço pago - Link - Estadão

Divulgação

Estrelas do YouTube, muitas das quais com milhões de fãs, devem aparecer na próxima semana em filmes e programas originais em uma tentativa do site de vídeos de atrair usuários para seu serviço pago.

Uma delas é Felix Kjellberg, dono do canal no YouTube PewDiePie, que atraiu 42 milhões de seguidores com seus comentários cômicos sobre videogames. Ele vai estrelar um seriado de estilo reality show em que o jogador sueco vai enfrentar desafios na vida real.

Leia também:

YouTube Red assusta produtores de conteúdo

Maior canal do YouTube, PewDiePie faturou US$ 7,4 milhões em 2014

Outras estrelas do YouTube, como a comediante Lily Singh e o produtor de comédia Rooster Teeth e a rede adolescente Awesomeness TV participarão de filmes longa metragem que vão estrear no YouTube Red em 10 de fevereiro.

A programação original é parte dos esforços da controladora do Google e do YouTube, Alphabet, de oferecer mais conteúdo aos usuários do YouTube Red.

Com mensalidade de US$ 9,90 (o equivalente a R$ 40), o YouTube Red apresentará todo o conteúdo que já está disponível no site, porém sem exibir anúncios. A nova plataforma também permitirá que os usuários salvem vídeos para assistir conteúdo no celular quando estiverem sem conexão e enquanto interagem com outras funções do aparelho.

/REUTERS