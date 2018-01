YouTube vai abrir sua primeira loja em Londres - Link - Estadão

Até o final do ano, os youtubers ingleses terão mais um jeito de ganhar dinheiro, além de contar com propagandas em seus vídeos: o Google inglês divulgou nesta sexta-feira, 19, os planos para abrir uma loja dedicada aos youtubers em sua sua sede em Londres. Chamada de Creator Store, o espaço terá produtos licenciados dos astros do YouTube, como camisetas, livros, canecas, porta-retratos e quaisquer outros itens que os times dos youtubers sejam capazes de imaginar.

Prevista para abrir no próximo mês, a loja fará parte do novo YouTube Space londrino, que foi inaugurado nessa semana no térreo da sede do Google na cidade, um edifício de 11 andares com escritórios em King's Cross, um dos pontos centrais de Londres. O espaço será usado também para noites de autógrafos de livros e lançamentos de produtos de youtubers.

Segundo a empresa, a ideia é que todos os lucros da loja sejam revertidos para os youtubers. Além do estabelecimento comercial, o YouTube Space londrino tem três estúdios para o uso dos produtores de conteúdos, além de um bar e de uma área pública acessível a qualquer pessoa.

A ideia do espaço – que também tem uma sede em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, na zona central da cidade – é de ser um ponto de encontro para os youtubers, oferecendo oficinais e dando acesso a equipamentos melhores.