Youtuber mais bem pago do mundo recebeu R$ 51 milhões em 2016 - Link - Estadão

Quem acha que ser youtuber é apenas uma brincadeira, não viu os ganhos de Felix Avrid Ulf Kjellberg ao longo de 2016. O youtuber sueco, chamado de PewDiePie, é um dos maiores do mundo e o mais bem pago, de acordo com ranking dilvulgado pela revista Forbes. De acordo com a publicação, o youtuber faturou US$ 15 milhões (o que equivale a cerca de R$ 51 milhões) apenas em 2016.

Segundo o ranking da revista, os dez canais que mais faturaram entre 2015 e 2016 levantaram US$ 70,5 milhões (o que equivale a cerca de R$ 241 milhões) — uma alta de 23% em relação ao que foi arrecadado no ano passado. Enquanto isso, PewDiePie teve um aumento de 20% em seu faturamento, chegando aos US$ 15 milhões que o mantiveram em primeiro lugar na lista.

Vale ressaltar, no entanto, que os ganhos de PewDiePie não vieram apenas do YouTube: Felix também teve ganhos no mercado editorial, com o livro Este Livro te Ama, que vendeu mais de 110 mil cópias no período, além de ganhos com sua série no YouTube Red.

Ranking. Logo atrás de PewDiePie está o humorista Roman Atwood, que faturou US$ 8 milhões ao longo do período — um aumento de 70% em comparação com o ano anterior. Em seguida está a comediante e rapper Lilly Singh, que faturou US$ 7,5 milhões e o canal Smosh, um dos mais antigos canais do YouTube, com faturamento de US$ 7 milhões.