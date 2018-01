Youtubers fazem sucesso com vídeos de relaxamento - Link - Estadão

Matheus Mans/Estadão A youtuber Sweet Carol é uma das principais youtubers de ASMR do Brasil

“Tuc tuc. Relax. Shhh. Sk sk. Relax.” Esses barulhos podem não significar nada para muitas pessoas, mas para outras estes sons marcam o começo de uma boa e confortável noite de sono. Trata-se de uma das técnicas usadas por produtores de vídeos em canais no YouTube especializados em relaxamento. Eles começam a ganhar cada vez mais força no Brasil e a conquistar um grande número de seguidores que buscam esquecer do estresse diário e dormir rapidamente, assim que deitam em suas camas.

Os canais de relaxamento começaram a fazer sucesso em 2015, nos Estados Unidos, quando a técnica de ASMR (sigla para “resposta sensorial autônoma do meridiano”, em inglês) começou a se disseminar na internet com o nome de “orgasmo mental”. Nela, os youtubers sussurram e fazem outros barulhos agradáveis — como os descritos no começo da matéria e outros sons em objetos, como toque em embalagens — para fazer o usuário relaxar e, com o tempo, dormir.

Agora, passados dois anos do sucesso no exterior, canais brasileiros começam a se firmar no País, com youtubers fazendo a técnica em português e conquistando milhares de seguidores. Um dos novos sucessos dos vídeos de relaxamento é Mariane Carolina, moradora da cidade de Itapira, no interior de São Paulo. Formada em enfermagem, a jovem de 23 anos criou um canal para falar sobre a vida, numa tentativa de fugir do bullying na escola. Quando conheceu o ASMR, porém, mudou o foco do canal.

“Vi o vídeo de uma mulher falando baixinho, fazendo sussurros e sons com embalagem. E aí aquilo me lembrou quando eu ficava relaxada, quando pequena, ao ver pessoas mexendo em embalagens plásticas”, explica Caroline, conhecida como Sweet Carol e que foi a primeira no Brasil a adaptar a técnica ao português. “Fiz um vídeo chamado “Vídeo para dar soninho” e fez o maior sucesso, apesar de algumas pessoas acharem estranho, no começo, eu ficar sussurrando e fazendo barulhos.”

Hoje, Carol — como ela prefere ser chamada — conta com 240 mil inscritos e se firmou como o maior canal de ASMR no País. Ela, porém, acredita que as coisas ainda precisam avançar. “Existe preconceito”, diz a youtuber, que hoje trabalha apenas para o seu canal. “As pessoas fazem piada, dizem que não tem efeito. Elas precisam entender que algumas pessoas se sentem bem com ASMR. Já ouvi relatos de mães de que os filhos, com Transtorno de Déficit de Atenção, ficaram calmos com os meus vídeos.”

Ainda não existe, no entanto, comprovação científica de que o ASMR traz algum benefício. “Não tem nenhum estudo sobre essa técnica”, afirma a psicóloga do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Dora Sampaio Góes. “Funciona como uma espécie de meditação, que faz uma pessoa focar em um som ou em um objeto. Mas ainda precisamos entender melhor como essa técnica atua no cérebro de uma pessoa, fazendo-a dormir ou relaxar.”

Apóstolos. Mesmo sem comprovação científica, a técnica de ASMR disseminada por Carol no País já está ganhando seguidores. A curitibana Ana Gutierrez, por exemplo, criou no início deste ano o seu próprio canal de relaxamento, o Lá nas Alturas. A ideia veio quando a jovem, de 22 anos, estava estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e não conseguia se concentrar. “Descobri o ASMR e funcionou para mim. Dormia mais rápido e ficava disposta para o dia seguinte”, conta.

Agora, Ana já conta com mais de 12 mil seguidores e 500 mil visualizações — o número de views é mais alto em canais do tipo, já que a pessoa dorme e os vídeos continuam. Animada com os primeiros resultados, ela diz que pretende expandir ainda mais o canal, usando técnicas que aprendeu no tempo que morou na Índia, há alguns anos atrás. “Quero que as pessoas descubram o ASMR e passem a ter uma vida mais tranquila e confortável”, diz a youtuber.