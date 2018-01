Youtubers ganham status de estrela em evento em SP - Link - Estadão

Carinho. Dono do terceiro maior canal do País, Julio Cocielo, do ‘Canal Canalha’, faz graça para os fãs em São Paulo

Quem estava perto do Espaço das Américas, casa de espetáculos da zona oeste de São Paulo, na noite de ontem, podia ouvir um som alto e estridente. Chegando ainda mais perto da origem do barulho, ficava claro o motivo: eram os fãs dos youtubers, que chegavam para o YouTube FanFest, evento anual do site de vídeos que reuniu os principais nomes da plataforma de vídeo, como Porta dos Fundos, Whindersson Nunes e PC Siqueira. O entusiasmo não deixava a nada a dever aos fãs que costumam esperar bandas de rock ou atores famosos em portas de hotel.

Uma das vozes que gritavam, em alto e bom som, o coro do “eu te amo”, “vem tirar foto comigo” ou “casa comigo?” era a de Paloma Lopes, de 22 anos. A jovem passou boa parte da tarde espremida entre os 800 fãs presentes e a barra de ferro que impedia a pequena multidão de avançar sobre o tapete vermelho pelo qual passariam os astros do YouTube.

Moradora do bairro do Rio Pequeno, Paloma saiu de casa às 13h. “Quero muito ver o Julio Cocielo”, diz a jovem, sem olhar para a reportagem do Estado, com medo de perder a passagem do criador do Canal Canalha – o terceiro maior do País, com mais de 9,5 milhões de inscritos.

“Tive depressão há alguns anos e foi o Julio Cocielo que me ajudou na recuperação”, afirmou Paloma, emocionada. “Quero contar para ele que ele é uma peça essencial da minha vida e que hoje eu tenho até mesmo um canal para ajudar outras pessoas. Essa é a essência e a graça do YouTube.”

Não muito longe de Paloma, um rapaz alto e magro esperava, ansioso, a chegada de Christian Figueiredo. “Quero pular essa barra assim que ele chegar”, disse Ivan Ribeiro, sob o olhar rigoroso de Oscar, um dos seguranças do evento, que adiantou: “Não vai rolar.” Entretanto, a esperança do rapaz de conseguir um autógrafo ou uma foto com o dono do canal Fico Loko permaneceu acesa.

“Tenho muitos ídolos no YouTube e é emocionante demais saber que vou ver eles assim de perto”, afirma o estudante do ensino médio, de 17 anos. Ribeiro, no entanto, estava um tanto decepcionado: uma de suas maiores ídolas, Kéfera Buchmann, do canal 5inco Minutos, cancelou a participação na véspera do evento.

Os 15 maiores canais brasileiros no YouTube











Com cerca de 12,7 milhões de inscritos, o piauiense faz vídeos de humor e se descreve como o ‘lampião do YouTube’ Com nomes como Fábio Porchat e Gregório Duvivier, o ‘Porta’ faz esquetes de humor e já virou série e filme. Tem 12,6 mi de fãs Comandado por Julio Cocielo, o ‘Canalha’ fala sobre comportamento e também tem vídeos de games para 9,5 milhões de fãs O canal fala sobre a vida e o dia a dia de Kéfera Buchmann. Tem 9,5 milhões de inscritos e já rendeu até dois livros best-seller. Outro youtuber que se aventurou pelos livros, Pedro Afonso Rezende faz vídeos do game ‘Minecraft’ para 8,6 milhõesde pessoas Foto: Reprodução Assim como o Porta dos Fundos, o canal Parafernalha apresenta pequenas situações com resoluções divertidas. Já conta com 8,6 milhões de inscritos. Foto: Reprodução Também apresenta cenas de comédia, assim como Porta dos Fundos e Parafernalha. Já conta com 8,5 milhões de inscritos. Foto: Reprodução Comandado por Felipe Castanhari, o Nostalgia fala sobre temas... nostálgicos, como Pokémon, Animatoons e Castelo-Rá-Tim-Bum. Tem 8 milhões de inscritos. Foto: Reprodução Canal voltado para o jogo Minecraft, o Authentic Games é o nono com mais seguidores e já conta com 7,4 milhões de inscritos. Foto: Reprodução Único canal de música da lista, o Kondzilla conta com clipes musicais — principalmente funk. Tem 7,4 milhões de inscritos. Foto: Reprodução Um dos primeiros youtubers de sucesso do País, Felipe Neto conta com 7,3 milhões de inscritos. Foto: Reprodução É um canal que ensina de tudo: mandar mensagem secreta em garrafas, fazer um vaso de planta de Bulbassauro e, até mesmo, construir sua própria máquina de doces. Tem 7,1 milhões de inscritos. Foto: Reprodução Comandado por Christian Figueiredo, o Eu Fico Loko mostra o dia a dia do rapaz. Conta com 6,7 milhões de inscritos. Foto: Reprodução Mais um canal voltado para quem gosta de Minecraf. Comandado pela dupla Pac e Mike, tem 6,6 milhões de inscritos. Foto: Reprodução O Você Sabia? fala sobre curiosidades e fatos interessantes sobre todos temas imagináveis: Tinder, fantasmas, legislação. Tem 6,5 milhões de inscritos.

Festa. Esta foi a segunda edição do YouTube FanFest, que teve sua estreia no Brasil em outubro do ano passado. O evento, que reuniu 125 youtubers, virou um marco para os fãs. Os 800 jovens que gritavam por seus ídolos ontem tiveram de se inscrever q no site do evento com meses de antecedência para garantir o direito de participar.

“Ter um evento como o FanFest é muito importante para que os criadores de conteúdo possam ter contato com os fãs de seus vídeos além da caixa de comentários”, diz o diretor de conteúdo do YouTube Brasil, Eduardo Brandini.

A festa se dividia em três ambientes: um espaço de encontros para fãs e youtubers, com espaço para fotos e conversas; o mezanino, onde ficaram youtubers e a imprensa; e o palco, para as apresentações de habilidades dos produtores de conteúdo.

As atrações de ontem incluíram youtubers de diferentes talentos: um show de humor do Whindersson Nunes, uma apresentação gastronômica do canal Ana Maria Brogui e uma canção apresentada pela cantora Mariana Nolasco.

Para Brandini, do YouTube, um dos destaques da festa foi a renovação. “Canais que nem existiam na edição do ano passado já estão entre os destaques desta edição. O YouTube se modifica muito rápido.”

Estouro. Para os jovens que esperavam por uma foto com seus ídolos, o YouTube é como a TV e o cinema do passado: segundo pesquisa feita pelo próprio YouTube, 82 milhões de brasileiros já assistiram a vídeos na plataforma. Entre os dez maiores ídolos dos jovens do País, cinco são youtubers.

O principal deles é Whindersson Nunes, que recentemente se tornou o maior canal do YouTube no Brasil. Cheio de humor, Whindersson bateu o Porta dos Fundos, dos atores Fábio Porchat e Gregório Duvivier, chegando a cerca de 12,7 milhões de inscritos. “Comemorei a nova marca assim como comemorei quando cheguei a 10 milhões”, conta Whindersson, sem explicar o que isso significa. “Queria estar em casa dormindo agora, mas gosto de eventos por ficar perto dos fãs.”

A recepção dos fãs também é importante para Julio Cocielo – o herói de Paloma, a jovem que se recuperou da depressão graças a ele. “É isso que me faz feliz”, diz Cocielo. “Fiz meu canal quando não estava num bom momento. Ajudar as pessoas é gratificante”, afirma. Enquanto isso, Paloma comemorava as fotos com as amigas e chorava de emoção por ter visto o ídolo.