99 lança nova versão de app com ‘taxímetro’ e chat inteligente - Link - Estadão

99 Novo aplicativo da 99 deverá estar disponível para todos os passageiros nesta sexta-feira, 26

Não saber quanto está custando a sua corrida em um aplicativo de transporte te deixa irritado? E quando você precisa falar com o motorista, mas a única opção são as mensagens programadas que não resolvem seu problema? As soluções para os dois problemas foram as principais novidades da nova versão dos aplicativos da 99 para usuários e motoristas, apresentadas na manhã desta terça-feira, 23, em coletiva de imprensa realizada em São Paulo. Desenvolvidas há um ano, as funcionalidades fazem parte da primeira versão do aplicativo feita em parceria com a chinesa Didi Chuxing, que, após investir US$ 100 milhões na 99 no ano passado, adquiriu o controle da startup brasileira no início deste mês.

Todos os usuários do aplicativo poderão conferir as novidades a partir de sexta-feira, 26, quando a nova versão do app estará disponível para todo o País. Usuários da Grande São Paulo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada Santista terão atualização automática. Mas os passageiros da 99 nas demais cidades precisarão baixar o novo app nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Android (Google Play) e iOS (App Store).

“Começamos essa semana a testar o novo aplicativo, disponibilizando a atualização para 10% dos passageiros. Durante a semana, vamos aumentando a base que poderá ter o novo app, que estará disponível para todos os nossos usuários até sexta-feira”, disse João Costa, chefe do departamento de produto da 99.

Novidades. A possibilidade de conferir quanto está custando a conta durante a corrida é uma das mudanças no novo aplicativo. O “taxímetro digital” estará disponível na tela dos usuários e motoristas durante o período de corrida com atualização em tempo real.

A nova área de chat também sofreu grandes mudanças. As mensagens programadas foram substituídas por espaço a conversas instantâneas dentro do app, que se assemelha ao WhatsApp.

Uma tecnologia de tradução simultânea desenvolvida pelos engenheiros da 99 e da Didi e integrada a esse chat permitirá ainda que motoristas e usuários estrangeiros conversem na língua que preferirem. Assim, será possível que um cliente escreva em inglês, mas apareça em português para o motorista ou vise e versa. A novidade está disponível para conversas em português, inglês e espanhol.

“Estamos estudando formas e discutindo com operadoras de telefonia para que esse serviço não tenha cobrança de dados móveis tanto para motoristas quanto para clientes. Mas isso ainda é uma expectativa, algo para o futuro”, disse Costa. A tecnologia suporta ainda o envio de mensagens de áudio.

Motorista. O aplicativo dos motoristas também sofreu mudanças. Com a atualização, o cadastro de novos colaboradores será simplificado, sem necessário o envio de fotos de documentos. Agora, os motoristas poderão digitar no aplicativo os dados de sua carteira e de seu veículo – o sistema, integrado à plataforma do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), certificará a veracidade das informações em tempo real.

O motorista também poderá acompanhar as avaliações recebidas dos passageiros. De forma anônima, receberá comentários dos usuários, poderá comparar suas avaliações com a média geral recebida pelos motoristas e receberá dicas de como melhor seu desempenho e pegar mais corridas.

“Esse aplicativo já está em funcionamento desde a última semana. Como os aplicativos são diferentes, para que o motorista continue recebendo corridas ele precisará baixar o novo app. Mas, nesse momento em que atualização não está disponível para a maioria dos passageiros, indicamos aos motoristas que tenham ambos os aplicativos - novo e velho - instalados e abertos para receber as corridas”, diz o executivo de produto.

A empresa disse ainda que mais novidades devem surgir até o fim do ano. Entre as mais aguardadas, a aceitação da função débito por pagamentos feitos pelo aplicativo deve sair do papel e ficar disponível para passageiros até dezembro deste ano. Os novos aplicativos foram feitos por uma equipe formada por 250 desenvolvedores entre brasileiros e chineses.