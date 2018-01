Irlanda diverge sobre impostos devidos pela Apple - Link - Estadão

NYT Há mais de 35 anos, a unidade europeia da Apple fica na cidade de Cork, na Irlanda

Quando funcionários do governo europeu ordenaram que a Irlanda cobrasse a quantia recorde de US$ 14,5 bilhões em impostos atrasados da Apple, Kieran O’Connell preparou uma lista de como gastaria o dinheiro.

Funcionário público do serviço social que trabalha com jovens em situação de risco, O’Connell enfrenta cortes drásticos há seis anos, desde quando o governo irlandês começou a impor medidas de austeridade durante a crise financeira. Seu salário foi congelado e a pensão, tributada. Diante de uma redução de 30% no orçamento de sua agência, ele não pôde substituir seus funcionários, acompanhar a demanda dos programas de treinamento e tratamento para viciados nem receber os adolescentes de rua em busca de abrigo.

“Seria possível investir em centros de tratamento, leitos de desintoxicação e atendimento para a comunidade”, disse O’Connell, 50 anos, que trabalha nesta cidade do sul da Irlanda, onde a Apple mantém sua base europeia há mais de 35 anos.

Mas a Irlanda não quer os bilhões da Apple. Em vez disso, o governo irlandês está apelando da decisão da autoridade fiscal europeia, jogada que está expondo um cisma num país que ainda sente os efeitos de anos de cortes doloridos.

A defesa do governo irlandês é uma mistura de realpolitik financeira, orgulho nacional e restrição de danos. A decisão da União Europeia incide diretamente em algumas das generosas políticas fiscais do país, chamando-as de incentivos ilegais no caso da Apple.

Os legisladores locais em parte temem que tomar bilhões da gigante da tecnologia poderia dissuadir outras multinacionais de investirem na Irlanda num momento em que outros países buscam atraí-las. Muitos em todo o país também estão frustrados com a interferência da Receita europeia nas políticas fiscais locais. A Apple, que também entrou com apelação, está adotando a mesma posição, dizendo que o caso tem “motivações políticas”.

Cabo-de-guerra. Mas é uma quantia imensa para se abrir mão, o que levou a críticas por parte de legisladores de esquerda, funcionários do governo e até alguns dos fãs locais da Apple. Funcionários europeus calculam que a conta dos impostos da Apple chegue a US$ 21,3 bilhões se incluídos os juros.

O dinheiro ajudaria muito a financiar hospitais, escolas e outros programas sociais. No auge da austeridade, a Irlanda cortou os salários do governo em mais de 10%, interrompeu o investimento em obras públicas e uma série de novos impostos foram introduzidos.

Em Cork, o desemprego ainda está na casa dos 8%, perto da média nacional, depois de chegar ao patamar de aproximadamente 15%. Muitos jovens ainda precisam imigrar em busca de emprego.

“Esse dinheiro poderia criar 100 mil empregos, no mínimo”, disse Mick Barry, legislador de Cork da Aliança Aintiausteridade, pequeno partido político. “O efeito seria transformador.”

O cabo-de-guerra envolvendo o dinheiro da Apple faz parte de uma crise de identidade mais ampla na Irlanda desde a crise.

Boa parte do crescimento econômico de longo prazo do país dependia de atrair empresas internacionais com impostos baixos e condições de trabalho flexíveis. Quase 200 mil trabalhadores irlandeses, ou cerca de 10% da força de trabalho total, são agora empregados por empresas estrangeiras, de acordo com estatísticas do governo.

E a Irlanda espera atrair um número ainda maior. Os países da região fazem fila para chamar a atenção das empresas que pensam em deixar a Grã-Bretanha após a votação que aprovou a saída do país da União Europeia, em junho.

Enquanto os irlandeses se mostram ansiosos pelos empregos oferecidos pelas empresas internacionais, anos de aperto do cinto estão destacando as desigualdades presentes em políticas que permitem que as empresas mais ricas do mundo poupem bilhões em impostos. A melhoria da situação econômica alimenta ainda mais o debate. A Irlanda se recuperou da recessão, mas boa parte do crescimento recente está ligado a manobras financeiras, e não a melhorias duradouras na economia doméstica.

“Muitos acreditam que o apelo do governo é legítimo, mas onde eles estavam durante a crise financeira quando os trabalhadores irlandeses precisaram dessa ajuda?” disse Declan Connolly, 39 anos, que trabalha com tecnologia da informação para o governo de Cork.

Quase um terço de seus colegas foi demitido ou não foi substituído ao se aposentar. Impostos extras sobre sua renda e pensão o deixaram com cerca de 10% a menos por mês.

“O governo irlandês nunca fez por nós o mesmo que está fazendo pela Apple,” acrescentou Connolly.

O diretor executivo da Apple, Timothy D. Cook, foi rápido ao defender as práticas fiscais da empresa. “Quando somos acusados de algo que contraria tanto nossos valores, isso desperta indignação”, disse ele em entrevista à emissora irlandesa RTE. Uma porta-voz da Apple não quis comentar o assunto.

Localidade. Cork, com população de aproximadamente 125 mil habitantes, é uma mistura contraditória do lado chique do Vale do Silício com a austeridade irlandesa.

Um Starbucks instalado num edifício modernizado do século 19 às margens do Rio Lee, que serpenteia pelo centro da cidade, atrai um público de fãs da tecnologia que formado por jovens de vinte e poucos anos, falando idiomas tão variados quanto o chinês e o checo. Lojas de grifes como Tommy Hilfiger formam a principal rua do comércio, e carros de luxo transportam executivos das indústrias farmacêutica e de tecnologia às suas reuniões.

Mas, a poucos quarteirões dali, onde feirantes antes vendiam frutas e legumes, lojas de penhores e cassinos vazios são as fachadas mais vistas. Cartazes numa agência do governo oferecem dicas de como lidar com a espiral do endividamento pessoal.

Antiga cidade portuária, Cork se transformou num atraente hub para as multinacionais nas décadas mais recentes. As empresas podem se valer de um fluxo constante de formandos da universidade local, e recebem também lucrativas isenções fiscais sobre as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas na cidade. O aluguel é em média metade daquele cobrado em Dublin.

A Apple estava na vanguarda desse movimento, estabelecendo raízes no início dos anos 80, quando a empresa era apenas uma anã no universo da tecnologia. Passadas três décadas, os subúrbios de Cork estão repletos de novos prédios de escritórios, onde edifícios com fachada de vidro são adornados com os logotipos de algumas das maiores empresas do mundo, como Dell Technologies, Intel e Eli Lilly and Company.

Com seu complexo semelhante a uma fortaleza, a Apple é uma das maiores empregadoras da região. Seu exército de mais de 5 mil trabalhadores tem sido uma bênção para a economia local, injetando milhões de dólares através do imposto de renda, aluguel e gastos com restaurantes chiques e lojas caras.

Quando a Apple chegou, seus funcionários se encarregavam principalmente da montagem de computadores e outros dispositivos. Mas, com o custo do trabalho fazendo a produção ser transferida para a Ásia, os escritórios da empresa em Cork mudaram de função, e agora oferecem suporte global para vendas e usuários.

“Cork e a Apple estiveram juntos nos bons e maus momentos”, disse Des Cahill, prefeito da cidade, que se reunirá com executivos da empresa em San Francisco essa semana como parte de uma visita anual para atrair novos investimentos. “Somos como um casal com anos de união.”

A poucos minutos de caminhada do campus principal da Apple, Cork mostra um lado diferente. Austeros prédios residenciais do governo jazem ruindo sob o sol do fim de verão. E funcionários do serviço social dizem que muitos moradores locais têm pouca chance de conseguir algum dos empregos bem pagos na Apple, principalmente por sua falta de formação na área de tecnologia.

Nos bairros mais pobres de Cork, a austeridade significou demissões, incerteza econômica e, frequentemente, pouco apoio. O número de pessoas vivendo nas ruas subiu para 345 no ano passado, em comparação a apenas 38 em 2011, de acordo com a organização local de caridade Cork Simon. No mesmo período, o orçamento anual da cidade sofreu corte de 20%, chegando a US$ 170 milhões.

Para Charlie Harrington, paramédico, o impasse fiscal da Apple é uma questão de justiça.

Como a maioria das pessoas em Cork, Harrington, 53 anos, disse que as empresas internacionais (e os empregos criados por elas) foram muito bem-vindos na cidade. Mas ele não acha que as regras fiscais são aplicadas de maneira equânime.

Quando ele se recusou recentemente a pagar novos impostos sobre sua propriedade, as autoridades tiraram o dinheiro diretamente do seu contracheque. Se o governo foi tão ágil para castigar essa pequena ocorrência, indagou Harrington, então como poderia proteger a Apple?

“Se os graúdos não pagam e o governo os ajuda, então todos começarão a perguntar por que estão pagando”, disse ele durante o chá servido numa sala de estar decorada com fotos da família. “Eles devem o dinheiro, e deveriam simplesmente pagar.”