Ação da Amazon bate marca histórica de US$ 1 mil em Wall Street - Link - Estadão

A Amazon superou nesta terça-feira, 30, o preço simbólico de US$ 1 mil na bolsa de Nova York. A empresa chegou a estar avaliada em US$ 1.000,04 às 13h45 no horário local (10h45 no horário de Brasília) para uma valor de mercado de US$ 478,05 bilhões; mais que o dobro da Wal-Mart, por exemplo, a maior rede de supermercados do mundo.

A Amazon entrou na Bolsa de Nova York em março de 1997 com um preço de US$ 18 por ação, o que lhe dava um valor de US$ 438 milhões. A consultoria financeira Loup Ventures estima que agora a ação se encaminha para os US$ 2 mil dólares no médio prazo.

O grupo nascido em Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, passou em menos de 20 anos de uma simples loja on-line de livros e discos a uma gigante de serviços de informática, vídeos on-line e comércio eletrônico de produtos variados.

Os investidores apostam que o comércio online, que atualmente representa apenas 8% de todas as compras nos Estados Unidos, crescerá velozmente nos próximos anos.

A Amazon é um ator dominante no setor. A empresa de Jeff Bezos é responsável por 43% das compras on-line dos Estados Unidos, segundo estimativas da consultoria Slice Intelligence.

O grupo, que no primeiro trimestre teve um volume de negócios de US$ 35,7 bilhões, está buscando formas de melhorar sua rentabilidade.

Rivalidade. Ao atingir a marca de US$ 1 mil por ação, a empresa venceu uma corrida contra a Alphabet, holding que controla o Google: as duas empresas de tecnologia, nascidas nos anos 1990, há tempos estavam uma corrida para ver quem atingia a simbólica marca primeiro.

Além disso, a Amazon está pouco à frente do Facebook na corrida para se tornar a quarta empresa a valer mais de US$ 500 bilhões no mercado – hoje, esse seleto grupo tem apenas Apple, Alphabet e Microsoft.