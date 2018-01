Amazon ganha US$ 35 bi em valor poucos minutos após resultados acima do esperado - Link - Estadão

Reuters Império da Amazon rendeu a Jeff Bezos fortuna de US$ 68,6 bilhões

As ações da Amazon tiveram alta de mais de 7% após o fechamento do mercado, logo após a gigante do comércio eletrônico divulgar seus resultados para o terceiro trimestre no início da noite desta quinta-feira, 26. Com a forte valorização, a companhia ganhou quase US$ 35 bilhões em valor de mercado poucos minutos após a divulgação do balanço, chegando a ser avaliada em US$ 501,99. A companhia alcançou receita de US$ 43,7 bilhões no período, superando com facilidade a estimativa de US$ 42,1 bilhões feita por analistas.

A receita da Amazon para o trimestre inclui US$ 1,3 bilhão de sua nova subsidiária, a rede de supermercados Whole Foods, adquirida no final de agosto. A Amazon aumentou sua receita em 29% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

O principal negócio da companhia em termos de ritmo de crescimento é a divisão Amazon Web Services, que oferece serviços de computação em nuvem. A receita do negócio crescer 42% ante o terceiro trimestre do ano passado e, agora, representa 11% da receita total da companhia. No total, a receita da AWS chegou a US$ 4,58 bilhões no terceiro trimestre.

O lucro operacional da companhia, de US$ 347 milhões, representa uma queda de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, mas passou a estimativa que a própria Amazon divulgou antes do balanço. De acordo com o site da emissora norte-americana CNBC, esse resultado está relacionado aos altos investimentos da Amazon em inovação.

"No último mês, lançamos cinco novos dispositivos com a assistente pessoal Alexa, lançamos a Alexa na Índia, anunciamos a integração dela com a BMW, com caixas de som da Sonos e a Alexa passou de 25 mil habilidades", afirmou o fundador e presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, em nota. "E está funcionando: os consumidores já compraram dezenas de milhões de dispositivos com Alexa e o número de usuários ativos aumentou cinco vezes desde o mesmo período do ano passado."