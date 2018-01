Ações da Nintendo sobem com sucesso inicial de Pokémon GO - Link - Estadão

As ações da Nintendo subiram nesta sexta-feira, 8, depois que sinais iniciais mostraram que os consumidores estão se apaixonando pelo game Pokémon GO, o que levantou esperanças de que a mudança de estratégia da empresa para o mercado de jogos para dispositivos móveis esteja rendendo frutos.

Desde o lançamento do game na quarta-feira, 6, nos Estados Unidos, o título assumiu a liderança no ranking de aplicativos gratuitos da App Store. O título também foi lançado na Austrália e Nova Zelândia nesta semana e em breve vai chegar ao Japão, outras partes da Ásia e Europa.

O game, no qual os jogadores caminham pela vizinhança de suas casas para buscar e capturar pokémons com seus celulares, recebeu avaliações entusiasmadas de fãs no Twitter apesar de algumas falhas.

Analistas também citaram que o potencial de monetização criado pelas compras dentro do aplicativo é melhor que o esperado.

As ações da Nintendo saltaram 9% nesta sexta-feira, para o maior nível em mais de dois meses, o que conferiu à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 23 bilhões.

O game foi desenvolvido em conjunto pela Niantic e pela Pokemon Company, na qual a Nintendo tem um terço de participação.

A Nintendo também poderá faturar com o Pokemon Go Plus, um acessório que alerta os jogadores quando estão perto de um pokémon para não terem de ficar sempre olhando para a tela do celular. O acessório será lançado no fim de julho ao preço de US$ 34,99 nos EUA.