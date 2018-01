Ações da Snap caem pela primeira vez abaixo do preço de IPO - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar Snap chegou ao mercado de empresas listadas em bolsa com valor de US$ 24 bilhões

As ações da Snap, a dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, caíram abaixo do preço de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de US$ 17 por ação nesta segunda-feira, 10, pela primeira vez, destacando a falta de confiança na empresa de rede social, que enfrenta forte concorrência.

As ações caíram a US$ 16,95, antes de fechar a US$ 16,99 na Bolsa de Valores de Nova York. A Snap realizou um dos IPOs do setor de tecnologia dos EUA de maior interesse em anos, ao listar suas ações em março.

O Snapchat é popular entre pessoas com menos de 30 anos, mas muitos em Wall Street criticam sua alta valorização e lento crescimento de usuário. A Snap advertiu que talvez nunca se torne rentável.

Além disso, o aplicativo tem sofrido com a concorrência pesada do Facebook, que instalou funções de mensagens efêmeras em muitos de seus aplicativos – a mais bem-sucedida delas até aqui é o Instagram Stories, que alcançou 250 milhões de usuários diários em junho deste ano.

Para reagir, o Snapchat tem trazido à tona novas funcionalidades, como um mapa de amigos em tempo real e a possibilidade de adicionar links e efeitos de voz às publicações. Ainda não se sabe, porém, se as novidades surtiram o efeito desejado – mais detalhes só devem aparecer no próximo balanço da empresa.