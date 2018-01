Ações do Twitter desabam após notícia de ofertas escassas - Link - Estadão

Twitter Twitter decide testar novo limite de até 280 caracteres em suas publicações.

As ações do Twitter despencavam nesta quinta-feira, 6, um dia após o site de tecnologia Recode reportar que o Google e a Disney não devem fazer uma oferta pela rede social e que é pouco provável que a Apple seja uma pretendente.

A empresa solicitou propostas vinculativas de aquisição dentro de duas semanas, informou a Reuters, e espera encerrar as negociações de venda antes do final do mês.

O Google era um candidato provável para a rede social, relatou o Recode. Entretanto, as pessoas familiarizadas com o negócio disseram que a empresa não estava avançando na direção de comprar o Twitter neste momento.

O Salesforce agora aparece como o único comprador potencial, disse o Recode, embora o fabricante de software em nuvem não tenha confirmado publicamente que quer fazer um lance.