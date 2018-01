Adidas vai parar de produzir seus relógios inteligentes - Link - Estadão

Adidas Adidas anunciou que vai fechar sua divisão de 'vestíveis'.

A Adidas está fechando a sua divisão de vestíveis, os dispositivos eletrônicos que o usuário pode “vestir”, como óculos e relógios inteligentes. De acordo com reportagem do jornal Portland Business Journal, a companhia fechou sua divisão de hardware e não vai mais fabricar os seus próprios dispositivos eletrônicos.

A partir de agora, a empresa alemã vai passar a concentrar esforços no desenvolvimento de software, principalmente nos aplicativos Adidas App e Runtastic. Nos últimos anos, a empresa lançou alguns dispositivos para melhorar o desempenho de atletas sob o nome de miCoach, como o relógio inteligente para corridas, mais nenhum deles fez sucesso no mercado.

Há algum tempo, no entanto, a empresa já sinalizava que não ia continuar investindo no segmento. Em 2016, Stacey Burr, vice presidente de vestíveis da Adidas, disse em entrevista para o jornal Weareable que a companhia não estava planejando lançar nenhum relógio de corrida novo.

A Adidas segue por um caminho já feito pela Nike, que decidiu parar de produzir seus próprios hardwares após falhar com o relógio Fuelband. Hoje, a companhia trabalha em parceria com a Apple e possui seu próprio Apple Watch. Assim como a empresa americana, a Adidas anunciou que vai se unir a empresa Fitbit para lançar uma edição do relógio inteligente Ionic em 2018.