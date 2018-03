Reuters/Simon Dawson Empresa lançou hackathon para desenvolvimento de funcionalidades e resolução de problemas locais em seu aplicativo

Como seria de se esperar de um alto executivo de tecnologia, o vice-presidente de produto do Uber, Daniel Graf costuma levar no bolso um smartphone premium – no caso, o iPhone X, lançado recentemente pela Apple. Em sua vinda ao Brasil nesta semana, porém, ele teve de trocar o aparelho por um simples Moto G5, um dos dispositivos mais vendidos no País. “Minha equipe queria que eu entendesse como é pedir um Uber no Brasil”, explica ele, em entrevista ao Estado.

A experiência foi reveladora: com apenas uma nota de R$ 50 no bolso, ele teve de esperar sua motorista achar troco antes de desembarcar – e teve de lidar com mapas que não atualizavam direito no celular.

“Isso mostra o quanto ainda estamos longe da nossa missão. Precisamos trabalhar para resolver esses problemas e entregar nossa meta: transporte confiável para qualquer pessoa em qualquer lugar”, diz ele, que veio ao Brasil para entender os problemas dos usuários locais e lançar o Uber Hack, primeiro hackathon – maratona de desenvolvimento de funções e projetos – da empresa na América Latina.

Com seis etapas espalhadas pelo Brasil nos próximos meses, o Uber Hack será realizado nas cidades de Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Recife e São Paulo. “É para quem está interessado em dados ou comportamento de usuários, quer saber como as pessoas se movimentam por aí e quer ajudar a melhorar a mobilidade”, explica.

Ao final das seis etapas, as equipes finalistas vão disputar o prêmio da competição – uma viagem para Pittsburgh, onde poderão conhecer o projeto de carro autônomo da empresa. As inscrições e os detalhes da competição estão abertas no site oficial do Uber.

Meta. Segundo Graf, hoje a empresa ainda domina menos de 1% de seu mercado potencial – o das viagens urbanas. “Não substituiremos o metrô, mas podemos ajudar a te levar de casa para a estação e vice-versa, percorrendo a última milha”, diz o executivo.

Para ele, no entanto, a chegada de Dara Khosrowshahi ao comando da empresa, no segundo semestre de 2017, ajudou a companhia a ganhar foco.

“Antes, nós éramos focados em crescimento a qualquer custo. Agora, estamos muito mais integrados e pensamos em prioridades globais. No fim das contas, somos todos motoristas ou passageiros, certo?”, diz.