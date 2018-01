Airbnb aposta em mercado de guias turísticos - Link - Estadão

Airbnb busca novas frentes de atuação

Nos últimos anos, o Airbnb se tornou conhecido por oferecer opções alternativas para hospedagem. Ontem, porém, a empresa expandiu suas operações e anunciou o Airbnb Trips, ferramenta que deixará o turista reservar não só uma cama para dormir à noite, mas também uma variedade de serviços turísticos dentro do próprio app.

Assim como acontece com a hospedagem, os passeios do Trips serão oferecidos pelos próprios donos dos imóveis presentes no aplicativo – conhecidos como anfitriões. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da empresa Brian Chesky, no OpenAirbnb, evento realizado pela empresa em São Francisco, nos Estados Unidos.

O Trips está disponível em 12 cidades do mundo e tem mais de 500 passeios diferentes cadastrados – em uma segunda fase, prevista para 2017, estão Rio de Janeiro e São Paulo. Para usá-lo, é preciso atualizar o app do Airbnb.

A meta do serviço é fazer com que pessoas comuns possam se tornar, além de rivais para hotéis e pousadas, guias turísticos, mostrando particularidades de cada cidade do planeta. Entre as experiências disponíveis na plataforma, estão atividades como uma aula de surf em Malibu, na Califórnia, ou um treino de corrida com um maratonista no Quênia. “No Trips, a pessoa não irá fazer um tour. Ela irá, de fato, viver um dia como uma pessoa daquele local”, diz Chesky.

Expansão. Além do Trips, o Airbnb também mostrou que pretende oferecer em sua plataforma outros serviços ligados ao turismo. No futuro, será possível procurar por passagens ou reservar academia e pacotes de celular no lugar de destino no aplicativo do Airbnb.

Para Pedro Waengertner, presidente executivo da aceleradora ACE, os serviços anunciados pela empresa podem fazê-la maximizar sua receita. “Ela já tem uma base de clientes e que usam esses novos serviços. O que ela fez foi integrar tudo para abocanhar mais do bolso dos viajantes”.

Os novos serviços também mostram como o Airbnb pretende diversificar sua atuação para fugir de batalhas regulatórias. Em Nova York, por exemplo, a empresa teve sua atuação limitada após a proibição de aluguel de apartamentos por menos de 30 dias. Com as novas ferramentas, o Airbnb se torna menos dependente da regulação local nos diferentes países em que opera.